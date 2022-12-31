نادي النصر السعودي يعلن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ونشر حساب "العالمي" في موقع تويتر صورا للمهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما يحمل قميص الفريق، وعلق قائلاً: "الرياضي الأعظم عالميا ينضم للعالمي رسميا".

وكان رونالدو قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين، بعد أن هاجم إدارة "الشياطين الحمر"، والمدرب إريك تين هاغ.

ولم يشارك كريستيانو كثيراً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بل ظهر كلاعب بديل في بعض المباريات، وسجل هدفا واحدا فقط.