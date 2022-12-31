كيف جاءت ردود الفعل على ارتداء كريستيانو رونالدو قميص النصر السعودي؟

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون وإعلاميون ومغردون في موقع تويتر على انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي، لمدة موسمين، وحتى عام 2025.

وكان "العالمي" أعلن، مساء يوم الجمعة، عن ارتداء المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما لقميص الفريق.

ونالت هذه الصفقة الكثير من الإشادة والإطراء، إذ تعتبر الأكبر على صعيد لعبة كرة القدم في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الإعلامي حسين ياسين، عبر حسابه في تويتر: "من دون أدنى شك هي صفقة تاريخية عظيمة جدا على كل المستويات للنصر السعودي، لكنها نهاية لم تكن متوقعة لكريستيانو رونالدو".

وغرد المعلق الرياضي فارس عوض: "في أكبر صفقة مالية، تسويقية، جماهيرية في تاريخ المنطقة، في تعاقد لا تقل أهدافه خارج الملعب عن داخله، وخبر يتصدر عناوين العالم، أحد عظماء كرة القدم وهدافها الأول يكتب فصله الأخير بقميص العالمي بعد مسيرة ذهبية خارقة وأرقام قياسية خيالية، النصر يتعاقد مع كريستيانو في صفقة للجميع".

وكتب الصحفي محمد أبو الروس: "كسر نادي النصر سقف الطموح العربي قبل عقدين من الزمن عندما وصل للعالمية، وها هو الأن يكسر سقف الصفقات ليتعاقد مع صفقة عالمية ليس لها مثيل هي الأضخم في تاريخ الشرق الأوسط بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو .. عالمي من أول وتالي".

وأكد الإعلامي أشرف بن عياد: "أعترف : سأحاول متابعة كل مباريات النصر".

وقال الناقد الرياضي محمد عواد عما إذا كان المشجع السعودي "الغير نصراوي" سيدعم ويساند رونالدو: "‏لا أحد يشجع ضد فريقه من أجل لاعب .. الهلالي الذي يحب رونالدو سوف يبقى هلالي والشبابي والاتحادي كذلك".

وأضاف عواد: "بخصوص رونالدو، اللاعب فكر بعقده الأخير. كثيرون قبله اعتزلوا في آسيا وأمريكا أتمنى له التوفيق في السعودية .. وأتمنى أن تحقق المملكة أكبر فائدة ممكنة من صفقته".