أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد انضمامه للنصر السعودي

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على انضمامه لنادي النصر السعودي، لمدة موسمين وحتى عام 2025، في صفقة انتقال حر.

وقال مهاجم منتخب البرتغال عقب إعلان انضمامه لصفوف "العالمي": "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية الّتي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا"، بحسب حساب النادي السعودي على تويتر.

وأضاف رونالدو: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

من جانبه، قال مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وتابع بالقول: "بوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، والأجيال القادمة".

وأجريت مراسم توقيع العقد بين الطرفين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقرر أن يرتدي كريستيانو رونالدو (37 عاما) القميص رقم 7 مع النادي السعودي.