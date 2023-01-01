نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعقد يمتد لمدة موسمين وحتّى عام 2025.

وكان "العالمي" قد أعلن عن الظفر بخدمات أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، الجمعة الماضي، في صفقة انتقال حر.

تحدّث أبو تريكة عن مجيء المهاجم البرتغالي إلى مسابقة الدوري السعودي، خلال ظهوره في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "BEIN SPORTS"، قائلاً: "العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا".

وأضاف نجم "الفراعنة" السابق: "كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقد في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول يمسك منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب".

وتابع: "رفض رونالدو النهاية بطريقة حزينة بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، أراد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".

وأكمل أبو تريكة: "أيّ قرار تأخذه يجب أن تحافظ على اسمك، وذلك من خلال الاعتزال وتدريب منتخب البرتغال، وليس أن يأتي إلينا، نحن سنقدره، السعودية ستقدره، وسينقل الدوري السعودي لمكان آخر، إنّما على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب".

وتقرر أن يرتدي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) قميص يحمل الرقم 7 مع نادي النصر.