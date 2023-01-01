كونتي بعد هزيمة توتنهام: ليس لدينا لاعبين جيدين بما يكفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن فريقه لا يملك الكثير من اللاعبين الجيدين والمبدعين، للفوز في كلّ المباريات.

وتعرّض "السبيرز" لخسارة قاسية على أرضه وبين جماهيره من ضيفه أستون فيلا، بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 30، في المركز الخامس على سلم ترتيب أندية (البريميرليغ)، هذا الموسم.

تحدّث المدرب الإيطالي عقب نهاية المباراة، قائلاً: "لدينا خصائص مختلفة، ليس لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين والمبدعين في فريقنا للفوز"، مُضيفاً: "علينا أن نعرف أن حياتنا هي هذه، علينا أن نقاتل في كلّ مباراة للحصول على نقطة واحدة أو ثلاث، هذه هي الحقيقة، خاصة عندما تكون بدون لاعبين اثنين أو ثلاثة مهمين وتواجه صعوبات"، حسب ما نقله موقع "يورو سبورت".

وأردف كونتي: "علينا أن نحاول استعادة جميع اللاعبين (المصابين)، ومن ثمّ علينا أن نعرف أنّه في كلّ مباراة علينا أن نقاتل ونظهر أنّنا أقوياء، سيكون الدوري صعباً للغاية بالنسبة لنا، ونحن بحاجة للوقت والصبر".

وتابع: "كنتُ واضحًا جدًا مع النادي، وفي الصيف تحدّث الناس عن توتنهام كمنافسين على اللقب"، موضّحًا: "من واقع خبرتي، كان من الجنون بعض الشيء قراءة هذا، ولكن عليك قبوله".

وأكمل كونتي: "لكي تصبح منافسًا على اللقب، فأنت بحاجة إلى أساس متين، و14 أو 15 لاعبًا ذا جودة عالية واللاعبين الشباب للتطوير، وفي كلّ موسم يمكنك إضافة لاعبين".

وأتمّ مدرب "السبيرز": "أريد أن أكون صادقاً، أريد أن أكون واضحاً للغاية، لقد قلتُ هذا للنادي، لقد قلتُ آرائي، المشجعون يستحقون الأفضل، بينما الإدارة تريد البقاء في المركز الخامس أو الرابع، وربما السادس أو السابع".