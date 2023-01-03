نشر الاثنين ، 02 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة عائلته والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء يوم الاثنين، للالتحاق بصفوف نادي "النصر"، المنضم إليه حديثا، وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وأظهرت لقطات مصورة تواجد المهاجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إضافة لوفد مرافق.

وكشف مراسل قناة "الإخبارية" إنه تم منع وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار، عند وصول كريستيانو رونالدو وعائلته والوفد الذي بصحبتهم.

وكان "العالمي" قد أعلن عن إقامة حفل لاستقبال المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً، وذلك مساء الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لمدة موسمين وحتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي القميص رقم 7 مع الفريق.