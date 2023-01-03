بصورة على إنستغرام.. رونالدو يكشف اجتيازه الفحص الطبي مع النصر السعودي

رياضة
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بصورة على إنستغرام.. رونالدو يكشف اجتيازه الفحص الطبي مع النصر السعودي
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر اللاعب كريستيانو رونالدو صورة له عبر خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام، الثلاثاء، أظهرت خضوعه للفحص الطبي، قبل الالتحاق بصفوف نادي النصر السعودي، المنضم إليه حديثاً.

وعلّق المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، على الصورة: "تمّ إجراء الفحص الطبي"، مع رمز تعبيري يُشير إلى اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وجاء الفحص الطبي قبل إقامة حفل استقباله على أرض ملعب مرسول بارك (معقل نادي النصر)، مساء الثلاثاء.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير في المدرجات، نظرًا لأهمية وقيمة رونالدو، الّذي يُعد أحد أبرز لاعبي لعبة كرة القدم على مر تاريخها.

وسيلعب كريستيانو رونالدو مع "العالمي" لمدة موسمين وحتّى عام 2025، على أن يرتدي قميص يحمل رقم 7.

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