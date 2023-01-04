تفاعل على تصريح كريستيانو رونالدو باللغة العربية: "أنا عالمي"

نشر الثلاثاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصريح اللاعب كريستيانو رونالدو تفاعلا في موقع تويتر، خلال حفل تقديمه كلاعب بنادي النصر السعودي، مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب مرسول بارك.

وقال النجم البرتغالي باللغة العربية: "أنا عالمي"، ليتداوله مغردون على نطاق واسع، خاصة لكونه جاء باللغة الأم للمملكة العربية السعودية.

ويُعرف نادي النصر بلقب "العالمي"، إذ كان أول فريق سعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأتي تصريح رونالدو على أعقاب حفل استقباله في معقل نادي النصر، والذي حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

وسيلعب النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما مع النادي السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، على أن يرتدي قميصا يحمل رقم 7.