نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على حفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" لكرة القدم، الّذي أقيم في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية، مساء الجمعة.

ونشرت رغد مقطع فيديو من حفل الافتتاح على صفحتها بتويتر قائلة بتعليق: "أيها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة "خيمة المحتل" تُغير صفاتكم وعاداتكم.. يا أهل البصرة الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لاخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن".

وكانت ابنة صدام حسين قد قالت في تغريدة سابقة لها إن جملة "عفية وعفيتين" كان يقولها لهم الرئيس العراقي الأسبق.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في مدينة البصرة، من السادس ولغاية يوم 19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، تتوزع على مجموعتين، الأولى تضمّ: العراق وعُمان واليمن والسعودية، فيما الثانية تتكون من: قطر والإمارات والبحرين والكويت.