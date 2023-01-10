غاريث بيل يعلن اعتزاله كرة القدم.. ماذا قدم خلال مسيرته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الويلزي غاريث بيل، يوم الاثنين، اعتزاله لعبة كرة القدم، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد مرور شهر واحد فقط على قيادته لمنتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر لاعب نادي ريال مدريد السابق بيانا عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله عن تعليق حذائه.

وقال بيل: "بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن تقاعدي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية"، مضيفا: "أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني أدركت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها، لقد أعطتني حقا بعضاً من أفضل لحظات حياتي".

وتابع: "قراري اعتزال كرة القدم الدولية كان، إلى حد بعيد، الأصعب في مسيرتي"، موضحا: "ثروة كوني من ويلز واختياري للعب وقائد للمنتخب، أعطاني شيئاً لا يضاهى أي شيء آخر عشته".

وشارك غاريث بيل مع منتخب ويلز في 111 مباراة دولية، سجل خلالها 41 هدفا.

وعلى صعيد الأندية، لعب بيل مع كل من: ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني ولوس أنجلوس الأمريكي، وحقق عددا من الألقاب، ومنها: دوري أبطال أوروبا و (لا ليغا).

وتفاعل مغردون في موقع تويتر مع قرار اللاعب الويلزي باعتزال اللعبة الشعبية الأولى، وأكد البعض على أن ما حققه خلال مسيرته الكروية سيبقى عالقا في الأذهان.

إليكم أبرز التغريدات: