دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن أثارت تصريحاته عن مدرب نادي ريال مدريد السابق، جدلاً واسعًا في الأوسط الإعلامية والرياضية.

وكان زيدان من المرشحين لتولي مسؤولية تدريب منتخب "الديوك" إذا تنحى ديدييه ديشان عن منصبه، لكن الأخير مدد عقده بعد أن قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم في قطر 2022، إذ خسر أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

وعندما سُئل عما إذا كان زين الدين زيدان سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي بدلاً من منتخب بلاده، قال لو غريت لقناة "RMC" الفرنسية: "أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد".

وأضاف نويل لو غريت أنّه لن يرد حتّى على الهاتف إذا اتصل به زيدان، مما أثار الجدل وأجبره على الاعتذار لاحقًا.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا لوكالة "فرانس برس": "أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقاً أفكاري ولا تقديري للاعب السابق والمدرب الحالي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "أعترف أنني أدليت بملاحظات محرجة أدت إلى سوء فهم، زيدان يعرف التقدير الكبير الّذي أكنه له، مثل كلّ الفرنسيين".

وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بياناً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب عن استيائه من تصريحات نويل لو غريت عن مدرب الفريق السابق، فيما قال النجم الفرنسي كيليان مبابي في تغريدة على تويتر: "زيدان هو فرنسا، ونحن لا نحترم أسطورة من هذا القبيل"، قبل أن يقدم نويل لو غريت اعتذاره.

ويُعتبر زيدان أول مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية عندما كان مسؤولاً عن "الميرنغي"، إلّا أنه لا يشغل أيّ وظيفة في الوقت الحالي بعد رحيله عن النادي الإسباني.