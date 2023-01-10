دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب الإماراتي من نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الميناء، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات، في بطولة كأس الخليج المُقامة في العراق.

وجاء هدف الأزرق الكويتي عن طريق أحمد الظفيري في الوقت القاتل 90+، ليحقق الفريق فوزه الأول.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية للأبيض الإماراتي في خليجي 25، إذ كان قد افتتح مشواره بالهزيمة من منتخب البحرين.

واقترب المنتخب الإماراتي من توديع منافسات البطولة من الدور الأول، إذ يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، فيما عزز المنتخب الكويتي من حظوظه في تجاوز دور المجموعات، بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له قد أوقعته في المركز الثالث.

وأعربت الجماهير الإماراتية عن غضبها عقب الأداء المخيب من منتخب بلادها في البطولة، بعد أن كان من المرشحين الأوائل للفوز بلقب البطولة في نسختها الخامسة والعشرين.

وألقت جماهير الأبيض الإماراتي اللوم على اللاعبين والكادر الفني بقيادة رودولفو أروابارينا، إضافة إلى مسؤولي اتحاد كرة القدم.

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