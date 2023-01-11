البرازيلي داني ألفيس يخضع للتحقيق في إسبانيا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت المحكمة العليا في كتالونيا، يوم الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس يخضع للتحقيق بسبب مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية، الشهر الماضي.

وجاء في بيان المحكمة أنها فتحت تحقيقا بشأن "جريمة اعتداء جنسي مزعومة، بسبب شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم لأحداث يُزعم أنها وقعت في ملهى ليلي ببرشلونة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف البيان: "القضية قيد التحقيق وفي هذا الوقت ليس لدينا المزيد من المعلومات".

وأكد متحدث باسم المحكمة لشبكة CNN أن المزاعم تتعلق بلاعب منتخب "السامبا" داني ألفيس.

وتواصلت شبكة CNN مع بوماس أونام المكسيكي، النادي الحالي لألفيس، للتعليق من قبل النادي واللاعب، لكن لم تتلق ردا على الفور، بينما نفى اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 39 عاما ارتكاب أي مخالفات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أن داني ألفيس هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في جيله، بعد أن فاز بالألقاب المحلية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، كما فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

وفاز ألفيس بكأس كوبا أمريكا مع البرازيل في عامي 2007 و 2019، كما أصبح أكبر لاعب برازيلي سنا يشارك في كأس العالم للرجال، عقب ظهوره مع منتخب بلاده أمام الكاميرون، في مونديال قطر.