دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتحت إشراف الجمعية العمومية.

وأصدر اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في المملكة بياناً عبر حسابه في تويتر، حمل الإعلان عن تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية، ليكون مرجعاً لكافة الرياضيين.

وكشف الاتحاد السعودي في بيانه عن الجهات العاملة في هذا المشروع، وهي: الاتحاد السعودي لكرة القدم والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتمّ ترشحيهم من "فيفا"، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشخصيات مناسبة لهذا العمل.

وأوضح الاتحاد السعودي أن آلية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يكون من خلال: الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلاً النادي، وأن يقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع.

وأشاد مغرّدون في موقع تويتر بهذا المشروع، إذ من المفترض أن ينهي الجدال القائم بين عشاق الأندية السعودية عن عدد ألقاب وإنجازات كلّ نادٍ.