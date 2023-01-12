دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بالمستوى التنافسي في الدوري السعودي، معربا عن ثقته بنجاح اللاعب كريستيانو رونالدو في المسابقة مع نادي النصر.

وسيرتدي النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما قميص "العالمي" لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "البلوغرانا" وريال بيتيس، يوم الأربعاء: "كريستيانو رونالدو سيرى أن الدوري السعودي تنافسي، قد لا يعرف الناس الكثير عنه، ولكن هناك 8 لاعبين أجانب في كل فريق، وهذه فرق عالية الجودة".

وأضاف: "النصر فريق كبير، بالإضافة إلى الهلال والاتحاد، أندية قوية في السعودية، هذا الدوري تنافسي".

وتابع: "لن يكون الأمر سهلا على رونالدو، لكنه منافس بالفطرة، وأنا متأكد من أنه سيحدث الفارق هنا أيضا".

ويتواجد تشافي برفقة لاعبيه في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وسيواجه "البلوغرانا" نادي ريال بيتيس في الدور نصف النهائي، مساء يوم الخميس، على أرضية استاد الملك فهد الدولي.