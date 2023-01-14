دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الضجة من خلال تصريحه الذي أدلى به عقب نهاية مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد، إذ قال: "لا أهتم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وخسر "السيتيسينز" من جاره "الشياطين الحمر" في ديربي مدينة مانشستر بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 في مسابقة البريميرليغ.

وتحدّث المدرب الإسباني بعد نهاية المباراة لقناة "BT Sport" البريطانية، قائلاً: "لقد لعبنا بشكل جيد حقاً، مانشستر يونايتد إنّهم يمثلون تهديداً لا يصدق في انتقالاتهم، وأهنئ الفريق، يركضون وراءنا ويعاقبوننا في المراحل الانتقالية"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف غوارديولا: "راشفورد كان متسللاً، لقد شتت حارسنا وصرف انتباه قلب دفاعنا، القاعدة هي القاعدة لكني أعرف كيف نلعب"، في إشارة منه إلى عدم صحة هدف "الشياطين الحمر" الأول في شباك فريقه بداعي التسلل.

وتابع بالقول: "كان الشوط الثاني جيداً حقاً، لقد فاتنا بعض الشيء في المقدمة، وانفصلنا قليلاً، لكننا قدمنا ​​مباراة رائعة".

وأتمّ غوارديولا: "أنا لا أهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس كاراباو (كأس الرابطة)، لا يمكننا الفوز بهما، لقد فزنا كثيرًا لذا فهي ليست مشكلة".

بعد خسارة ديربي مانشستر، تجمد رصيد "السيتيسينز" عند النقطة 39 في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن نادي أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.