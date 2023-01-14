دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر السفير الأمريكي في قطر، تيمي ديفيس، مقطع فيديو لردة فعله على تسجيل المنتخب القطري هدفا بمباراة ضد المنتخب الإماراتي ببطولة خليجي 25 التي تستضيفها العراق.

وقال السفير الأمريكي في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حيوا العنابي! تهانينا على التأهل الى دور النصف نهائي!".

وفي مقطع الفيديو قال ديفيس: "حيوا العنابي تهانينا للمنتخب الوطني القطري على التأهل الى دور النصف نهائي، كنت اتابع خليجي 25 وكنت متحمسا لمستوى اللعب والإضاءة التي حظيت بها البصرة منزلي السابق، إرث كأس العالم بقطر مستمر بالمضي".

وتأهل المنتخب القطري عقب تعادله مع المنتخب الإماراتي بهدف لكلا الجانبين للدور نصف النهائي.