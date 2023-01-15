الكويت تفوز باستضافة بطولة كأس الخليج 2024

نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم منح دولة الكويت حق استضافة منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين، على أن تقام في ديسمبر/ كانون الأول في عام 2024.

وجاء إعلان فوز الكويت باحتضان منافسات البطولة خلال المؤتمر العام العادي لبطولة خليجي 25 في البصرة العراقية، الّذي عُقِد الأحد.

وقال عبد الله شاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لوسائل الإعلام المتواجدة في المؤتمر: "أعتقد أن دولة الكويت مستعدة لهذا الحدث في موعده، سيجتمع الاتحاد مع الحكومة الكويتية للحديث عن فعاليات البطولة المقبلة، وما حدث في خليجي 25 يبعث لنا التحد، المنافسة ليست بين الفرق فقط بل في التنظيم أيضًا".

من جانبه، قال حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم: "بطولة خليجي 25 غيّرت مفاهيم الاستضافة، ستتغير أمور كثيرة نحو الأفضل".

وسبق أن استضافت الكويت بطولة كأس الخليج العربي في 4 مناسبات، خلال أعوام: 1974، 1990، 2003، 2017.

فيما تقام النسخة الحالية من البطولة في البصرة العراقية، ووصلت منافساتها للدور نصف النهائي، بمواجهتين، تجمع الأولى العراق مع قطر، والثانية البحرين مع عُمان.