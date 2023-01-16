دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أهدى البطل القطري ناصر العطية، الدّراج الأرجنتيني كيفن بينافيديس، البشت القطري بعد فوزه بفئة الدراجات النارية، الأحد، خلال بطولة رالي داكار التي احتضنتها السعودية.

وذكر موقع شبكة "beIN SPORTS" الرياضية، في تغريدة أرفقها بفيديو على تويتر، الإثنين، أن "ناصر العطية تّوج الأرجنتيني كيفين بينافيديس بطل فئة الدراجات بالبشت، احتفاء بأسطورة منتخب بلاده لكرة القدم ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022".

وفاز بينافيديس بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية، إثر معركة شرسة مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية، في رالي داكار الذي احتضنته السعودية، وهي المرة الثانية التي ينال فيها بينافيديس اللقب بعد عام 2021.

وهنأ العطية، الدراج الأرجنتيني بالتتويج، مشيرًا إلى أن اللقطة تعود بالذكريات إلى لحظة تتويج ميسي بكأس العالم يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كتب الدّراج الأرجنتيني على تويتر بعد تتويجه: "يا له من شرف"، مُهنئا العطية أيضًا بتتويجه بلقب رالي داكار 2023.

ولقي البشت العربي رواجًا كبيرًا، خاصة في الأرجنتين بعد أن توج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد نجم منتخب "التانغو" ليونيل ميسي به، إثر فوز بلاده بمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، في مواجهة منتخب "الديوك".

وفي البطولة نفسها، فاز العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة، بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، وذلك مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة التي أقيمت في الدمام.