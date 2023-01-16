كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر و"تريو نايت" الرياض.. إليكم الأبرز في أسبوع

هل يمكن أن يُحتسب الهدف أمام أوروغواي لرونالدو في الأيام القادمة؟ تعرف على الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين قبل المواجهة التي ستجمعهما بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر حسابه في موقع تويتر مقطع فيديو، أظهر لقاءه بالنجم البرتغالي وإهداءه قميص الفريق وشارة القيادة، وعلّق قائلاً: "الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة".

ويلتقي نجوم "العالمي" و "الأزرق" مع النادي الباريسي في "كأس موسم الرياض" يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أرضية استاد الملك فهد الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أول مواجهة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمام الأخير لصفوف النصر، بعقدٍ لمدة موسمين وحتّى عام 2025.