نشر الاثنين ، 16 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مارسيلو غالاردو، المدير الفني لنجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين، عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر الإعدادي، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

وضمت القائمة 22 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

الدفاع: عبدالإله العمري، علي لاجامي، علي البليهي، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، عبدالله مادو.

الوسط: لويس غوستافو، عبدالله الخيبري، محمد كنو، عبد الله عطيف.

الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي ماريتينز، أندريه كاريو، موسى ماريغا، كريستيانو رونالدو.

وسيرتدي النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 شارة القيادة، فيما سيكون السعودي خالد الشنيف مديرا للفريق.

وتقام مباراة "كأس موسم الرياض" بين نجوم "العالمي" و "الأزرق الهلالي" ورفاق ليونيل ميسي، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، يوم الخميس.