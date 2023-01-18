رونالدو وميسي وجها لوجه في السعودية.. صوت للمنتصر في ليلة "فوق الخيال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة ودية ضد نجوم قطبي الكرة السعودية، الهلال والنصر، ضمن موسم الرياض 2022-2023، الخميس.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الباريسي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجوم النصر والهلال بقيادة نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وسيكون هذا اللقاء رقم 37 بين النجمين اللذين قادا حقبة طويلة في تاريخ كرة القدم كسرا فيها معظم الأرقام القياسية وحققا كل الألقاب الممكنة.

وسيأتي ميسي منتشيا بتحقيق لقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في قطر، في حين يريد رونالدو إثبات أنه لا يزال يحتفظ بالكثير من مستواه الطبيعي رغم التقدم في السن.