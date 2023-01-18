شاكيرا تنتقم من بيكيه ومواجهة أكيدة بين رونالدو وميسي في الرياض.. الأبرز في أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز رجل الأعمال السعودي، مشرف الغامدي، بمزاد شراء تذكرة "فوق الخيال" الذهبية لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما عرض التبرع بعشرة ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الشيخ تركي آل الشيخ، الثلاثاء، إن رجل الأعمال مشرف الغامدي، المدير العام لمجموعة "عقار ون" العقارية، هو الفائز بتذكرة "فوق الخيال"، التي تتيح لمن فاز بها حضور مباراة كأس موسم الرياض الودية، التي تجمع فريقا من نجوم الهلال والنصر السعوديين معًا بقيادة كريستيانو رونالدو، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس.

وحسب مقطع فيديو نُشر على حساب آل الشيخ في تويتر، الثلاثاء، فإن الفائز سيحضر حفل الافتتاح ويشاهد المباراة بجوار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وستتاح له فرصة لقاء كريستيانو رونالدو وميسي بالإضافة إلى رفاقه نجوم فريق باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وقال آل الشيخ في الفيديو: "مبروك لأخي مشرف الغامدي على الفوز بتذكرة فوق الخيال والتبرع السخي للحصول على هذه التذكرة لجميعة إحسان الخيرية بمبلغ 10 ملايين ريال"، موضحًا أن إجمالي المبادرة التي كان قد أطلقها جمعت حوالي 12 مليون ريال لجمعية إحسان الخيرية.

كما سيحضر الغامدي الفائز بالمزاد حفل غداء وسيتاح له دخول غرف خلع ملابس الفريقين، إضافة إلى المشاركة في حفل التتويج والانضمام إلى صورة جماعية مع الفريق الفائز.

وقال آل الشيخ إن أموال العرض الفائز ستذهب إلى جمعية إحسان الخيرية السعودية. وتقول جمعية إحسان على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على تعزيز "الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في التنمية والعمل الخيري".

وستكون مباراة 19 يناير/ كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض هي المرة الأولى التي يتواجه فيها رونالدو وميسي، منذ فوز يوفنتوس على برشلونة 3-0 في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

وانضم رونالدو إلى نادي النصر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد كأس العالم في قطر 2022، بينما كان ميسي سفيرًا للسياحة للسعودية منذ مايو/ أيار 2022.