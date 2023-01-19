دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، الخميس، عودة الجماهير العُمانية المتواجدة في مطار البصرة الدولي إلى بلادها، بعد حادث التدافع المميت للمشجعين خارج استاد البصرة، قبل ساعات من المباراة النهائية بين منتخبي العراق و "الأحمر العُماني" في كأس الخليج.

وأكد اتحاد كرة القدم في عُمان في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بالتشاور مع السلطات العُمانية، ودعماً لنجاح اللقاء الختامي للبطولة الخليجية المقامة في العراق.

وجاء في البيان: "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".

وأضاف البيان: "كما ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

وتجمع آلاف المشجعين في محيط استاد البصرة، قبل ساعات من المباراة على أمل مشاهدة اللقاء، مما أدى إلى حادث تدافع مميت، قد أسفر عن مقتل شخص وإصابة 60 آخرين.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد نوهَ إلى احتمالية تأجيل موعد المباراة النهائية لخليجي 25، قبل أن يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن اللقاء في موعده المحدد في السابعة مساء الخميس، كما كان مقرراً.