دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج رياضي على قناة "بي بي سي" BBC يسمع خلاله أصوات جنسية على الهواء الأمر الذي أثار تفاعلا وكان من بين أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح الخميس.

ونشرت BBC عقبها بيانا اعتذرت فيه لمتابعيها قائلة: "تم سماع ضوضاء من مقطع إباحي عندما قدم لينيكر (مقدم البرنامج) تمهيدا قبل المباراة في مباراة وولفز ضد ليفربول.. وبعد مسح للإستوديو كشف عن هاتف محمول مزروع - وادعى مقدم المقالب على يوتيوب، دانييل غارفيس، أنه كان وراء الحيلة في عرض يوم الثلاثاء".

وتابعت: "ضحك مقدم برنامج Match of the Day، غاري لينيكر، في اللحظة التي أدت فيها الضوضاء الجنسية التي أرسلها مقدم المقالب على يوتيوب إلى تعطيل التغطية الحية للبرنامج"، مضيفة: "تعتذر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأي مشاهدين شعروا بالإهانة".

وكان المقدم ولاعب الكرة السابق، لينكر، قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للهاتف المحمول الذي تم استخدامه في "المقلب" قائلا بتعليق: "حسنًا، وجدنا هذا مثبتًا في الجزء الخلفي في (الاستديو).. مع استمرار التخريب، كان الأمر ممتعًا للغاية".