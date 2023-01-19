دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، إقامة المباراة النهائية بين منتخبي العراق وعُمان، في بطولة كأس الخليج في موعدها المحدد في السابعة مساء الخميس، كما كان مقررا.

يأتي ذلك بعد تدافع مميت للجماهير خارج استاد البصرة قبل ساعات من المباراة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 60 آخرين.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان أن "المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي زين بصرة 25، بين منتخبي العراق وعُمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً بملعب البصرة الدوليّ"، مشيراً الى أنها "ستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".

ودعا البيان، "الجمهور إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة، لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي زين بصرة 25".

وتجمع آلاف المشجعين قبل ساعات من المباراة على أمل مشاهدة المباراة.

ومن جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول الجماهير للتجمع في مناطق الترفيه حيث تم وضع شاشات كبيرة للراغبين في متابعة المباراة.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني قال قبل ساعات، إن المباراة النهائية لكأس "الخليج العربي" في العراق قد تلغى إذا بقي "الوضع في ملعب جزاء النخلة على ما هو عليه"، مضيفا في تصريحات أدلى بها لقناة عراقية محلية، أن اتحاد كأس "الخليج العربي" أعلن أنه يمكن نقل المباراة إلى موقع آخر.