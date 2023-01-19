نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول له كلاعب لنادي النصر، في المباراة التي تجمع فريقا "موسم الرياض" وباريس سان جيرمان.

وبعد أن تقدم الفريق الباريسي عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند الدقيقة الثالثة تحصل رونالدو على ركلة جزاء بعد تدخل من الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

وتقدم النجم البرتغالي لتسديد ركلة الجزاء ونفذها بنجاح في مرمى الفريق الباريسي عند الدقيقة 34 ليرد على غريمه التقليدي، ميسي.

وتقام المباراة عل أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعو\ية الرياض، ضمن "موسم الرياض".

وبعد دقائق قليلة من تسجيل رونالدو هدف التعادل، تعرض مدافع برايس سان جيرمان، الإسباني خوان بيرنات للطرد بسبب تدخل على سالم الدوسري.

ورغم الطرد تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي ماركينيوس.