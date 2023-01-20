دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تهنئة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر لمنتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج التي استضافتها البصرة ردود فعل واسعة على تويتر الجمعة، وذلك بعد أن رأى البعض أنه شدد على جملة "الخليج العربي".

ونشر الصدر رسالة تهنئة عبر صفحته الموثقة على تويتر قال فيها: "نهنئ شعبنا ومنتخبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس (الخليج العربي) في نسخته الخامسة والعشرين التي أُقيمت في (عراقنا الحبيب)".

وتابع رجل الدين العراقي قائلا: "كما نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوبه جديد ملؤه الحب والسلام".

وختم الصدر بالقول: "فأهلا بكم يا دول الخليج العربي في عراق العروبة والإباء"، حسب قوله.

وكانت قد احتجت إيران على تسمية كاس الخليج ببطولة "كأس الخليج العربي" واستدعت الخارجية الإيرانية السفير العراقي لديها لتقديم احتجاج على التسمية، وفق تصريحات لوزير الخارجية الإيراني جسني أمير عبدالهيان قبل أيام.

وكان قد استخدم الصدر مصطلح "الخليج العربي" في بيان ترحيب بضيوف العراق نشره في 6 يناير/كانون ثاني الجاري.

وتفاعل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع تهنئة الصدر للمنتخب العراقي الذي توج باللقب بعد الفوز على عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).

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