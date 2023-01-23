هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة مع النصر في الدوري السعودي

نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم.

وكتب رونالدو عبر صفحته الموثقة على موقع إنستغرام: "المباراة الأولى، الفوز الأول... أحسنتم يا شباب.. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع"، حسب قوله.

وشارك رونالدو متابعيه صورا من مباراته الأولى في الدوري السعودي والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة.

وكان قد فاز النصر على الاتفاق في المباراة التي لُعبت مساء الأحد على أرضية ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية، الرياض.

ووقع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا على هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 31، ليُعزز "العالمي" صدارته للدوري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الغريم التقليدي الهلال مع مباراة أقل للنصر.