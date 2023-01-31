تقارير: برشلونة يرغب بالتعاقد مع المغربي سفيان إمرابط على سبيل الإعارة

نشر الثلاثاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل النجم المغربي سفيان امرابط دائرة اهتمام برشلونة الإسباني، حسبما أعلن الصحفي المقرب من النادي الكتالوني جيرارد روميرو.

وقال روميرو إن برشلونة يسعى لضم إمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي بعد تألقه في كأس العالم 2022 ووصوله مع منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال.

ولعب النجم المغربي 25 مباراة مع الفيولا هذا الموسم في جميع المسابقات وبدأ بصفة أساسية في 21 منها.

وتميز إمرابط بقدرته الهائلة على افتكاك الكرة في وسط الملعب والخروج بها من مناطق فريقه بالإضافة إلى مخزونه البدني العالي إذ كان اللاعب الأكثر جريا بين لاعبي "أسود الأطلس" في المونديال التاريخي.

يذكر أن اللاعب المغربي (26 عاما) انتقل إلى صفوف فيورنتينا قادما من نادي كلوب بروج البلجيكي عام 2020 بعد مدة إعارة قضاها مع هيلاس فيرونا الإيطالي.