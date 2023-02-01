الاتحاد المصري يكشف سبب رفضه قيد صفقات الزمالك الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إغلاق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم EFA ، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر أنه "تواصل لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

وأوضح البيان أنه "في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير/كانون الثاني، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه، ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة، دون جدولة المديونية".

وأشار الاتحاد إلى أن "نادي الزمالك قام برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي"، بحسب البيان.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

وختم الاتحاد بيانه بالقول: "لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".