دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب كريستيانو رونالدو على هدفه الأول في مسابقة دوري "روشن" السعودي بقميص نادي النصر، منذ انضمامه إلى الفريق في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونجح النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً في زيارة الشباك للمرة الأولى، من علامة الجزاء، خلال مواجهة فريقه مع الفتح، والّتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر.

وقال رونالدو عبر حسابه في موقع تويتر، عقب نهاية المباراة: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي، وبجهد كبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".



واحتاج كريستيانو رونالدو لثلاث مباريات رسمية حتّى تمكّن من التوقيع على أول أهدافه مع "العالمي".

وساهم النجم البرتغالي في وصول النصر للنقطة 34 في صدارة سلم ترتيب أندية مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، بفارق الأهداف عن نادي الشباب.