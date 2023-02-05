دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي النصر السعودي، الأحد، بعيد ميلاد اللاعب كريستيانو رونالدو، الّذي يصادف 5 فبراير/ شباط الجاري.

وأكمل النجم البرتغالي عامه الـ38، وقد نشر حساب "العالمي" على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر اللاعب بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق".



وكان رونالدو قد انضمّ إلى صفوف النادي السعودي في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعقدٍ لمدة موسمين وحتّى عام 2025، وقد نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق، في شباك نادي الفتح، ضمن منافسات مسابقة دوري "روشن".

كما حرص منتخب البرتغال على تهنئة هدّافه التاريخي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنأ نادي مانشستر يونايتد لاعبه السابق بذكرى ميلاده عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستغرام.

وقضى كريستيانو رونالدو ما يقارب 20 عاماً في المستطيل الأخضر، حقق خلالها عدداً من الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية، ليكون أحد رموز لعبة كرة القدم على مر التاريخ.