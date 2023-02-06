دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات للمعلومات المالية، وأحالت النادي إلى لجنة مستقلة، وفقاً لبيان صدر الاثنين.

واتهمت الرابطة نادي مانشستر سيتي بالفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة، وفقاً لقواعد (البريميرليغ) من موسم 2010/2009 وحتّى موسم 2018/2017.

وقالت في بيان: "سيتمّ تعيين أعضاء الجنة من قبل الرئيس المستقل للهيئة القضائية للدوري الإنجليزي الممتاز"، مُضيفة: "الإجراء سيكون سريًا وجلسات الاستماع ستكون خاصة".

وتابعت رابطة الدوري الإنجليزي بالقول في بيانها: " لن نقدّم أيّ تعليق آخر فيما يتعلق بهذا الأمر حتّى إشعار آخر".

ورات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي "فشل في الامتثال للوائح اللعب النظيف المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من موسم 2014/2013 إلى موسم 2018/2017"، إضافة إلى "الفشل في اتباع قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بالربح والاستدامة من موسم 2016/2015 وحتّى موسم 2018/2017".

ورد نادي مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي قائلا: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية الّتي تمّ تزويد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بها".

وأضاف البيان: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه".

وتابع بالقول: "على هذا النحو، فإنّنا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

وكانت مجموعة أبو ظبي الإماراتية قد استحوذت على النادي الإنجليزي في عام 2008، ومنذ إشرافها على الفريق فاز النادي بستة ألقاب في الدوري، إضافة إلى كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدرع الخيرية، واحتلال وصافة مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/2020.