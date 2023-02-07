دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، أن لاعب الفريق السابق، الغاني كريستيان أتسو، عالق تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي وقع في تركيا.

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال، فجر الاثنين، راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

وقالت صفحة "البلوز" على فيسبوك: "لاعبنا السابق، كريستيان أتسو، مفقودا تحت الأنقاض التي خلفها زلزال تركيا، ومازال البحث جاريا عنه حتّى الآن، نتمنى عودتك سالماًيا أتسو".

فيما غرد النادي عبر حسابه على تويتر: "نحن نصلي من أجلك، كريستيان أتسو".

في غضون ذلك، قال الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان: "نواصل جهودنا للاتصال بمسؤولي نادي هاتاي سبور، والاتحاد التركي لكرة القدم نظرا للوضع الصعب"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان أتسو وإخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا، ما زلنا نأمل في تلقي أنباء إيجابية".

وكان اللاعب الغاني (31 عاما) ارتدى قميص نادي تشيلسي بين عامي 2013 و2017، تخلل هذه الفترة إعارته لبعض الأندية، ومنها: فيتيس آرنهم وإيفرتون وبورنموث، كما مثّل نادي نيوكاسل يونايتد.

فيما يلعب كريستيان أتسو في صفوف نادي هاتاي سبور التركي، في الموسم الحالي 2023/2022.