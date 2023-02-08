حقق أرقاما قياسية في مونديال الأندية.. "فيفا" يشيد بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي، إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه في مواجهة الفريق مع فلامنغو البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما في فوز "الأزرق الهلالي" على النادي البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، إذ سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وظفر الدوسري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من "فيفا".

وأصبح سالم الدوسري الهداف التاريخي للعرب في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع اللاعب الدولي السابق المصري محمد أبوتريكة.

ويُعد الدوسري أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية، وخامس لاعب حول العالم يتمكن من هز الشباك في 3 نسخ مختلفة من البطولة.

وأشاد مغردون على تويتر بما قدمه سالم الدوسري، وهذه مجموعة من التغريدات عن لاعب نادي الهلال السعودي :