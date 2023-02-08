دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال عن منحه جائزة قيمتها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) لكل لاعب بنادي الهلال وذلك بعد فوزهم على نادي فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

وتعهد الوليد بن طلال بهدية أخرى قيمتها مليون ريال لكل لاعب إذا فازوا بالمباراة النهائية، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً.."

وتابع قائلا: "هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب.. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

وضرب "الأزرق الهلالي" موعدا مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا) والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا) إذ يلتقي الفريقان معا، مساء الأربعاء، على أرض ملعب "مولاي عبدالله".