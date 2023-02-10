دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للأهداف التي سجلها اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لنادي النصر في المواجهة التي خاضها الفريق أمام نادي الوحدة، الخميس.

وذهب مغردون لوصف أداء رونالدو وتسجيله "سوبر هاتريك" (4 أهداف) بأنها "ليلة انفجار الدون"، وسط تداول أبرز لقطات المباراة نقلا عن شركة الرياضة السعودية "SSC".

وفي المباراة ذاتها، حقق كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا بوصول عدد أهدافه إلى الهدف رقم 500 في الدوريات المحلية عبر مسيرته، بعد هدفه الأول للنصر أمام الوحدة عند الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف وصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 500 في الدوريات البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي والسعودي، عبر مسيرته.