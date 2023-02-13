(CNN) -- يشعر نادي برينتفورد الإنجليزي بـ "الاشمئزاز والحزن" من "الرسائل العنصرية المسيئة" التي تلقاها لاعبه، إيفان توني، عقب مباراة الفريق مع أرسنال، وفقاً لبيان صادر عن النادي.

وكان اللاعب الإنجليزي (26 عامًا) قد هزّ شباك "الغانرز"، ليقود برينتفورد إلى تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي 1/1 مع متصدر البريميرليغ، ضمن منافسات الأسبوع 23.

وقال نادي برينتفورد إن إيفان توني تلقى عددًا من "الرسائل المسيئة" عبر حسابه في موقع إنستغرام.

وأضاف برينتفورد، في بيانه: "نشعر بالاشمئزاز والحزن لأن إيفان اضطر إلى التعامل مع هذا مرة أخرى، لن نتسامح مع ذلك وسنفعل كلّ ما في وسعنا لملاحقة الأفراد المعنيين".

وتابع بالقول: "ندعو مشجعي كرة القدم في كل مكان إلى الاستمتاع بالمنافسة والتنافس القائم بيننا، ولكن يجب احترام واحتضان اختلافاتنا، والاحتفاء بالتنوع الموجود في جميع أنحاء الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يوجد مكان للعنصرية".

من جانبها، أدانت "Kick It Out"، وهي منظمة مكرسة لمكافحة التمييز في كرة القدم، الإساءة المزعومة التي تعرض لها إيفان توني، قائلة في سلسلة تغريدات على تويتر: "نشعر بالاشمئزاز من هذه العنصرية المقيتة، وسنواصل العمل مع الشركاء عبر كرة القدم من أجل ضمان اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة، ضد أيّ شخص مسؤول عن ارتكاب انتهاكات تمييزية".

وأردفت: "نشعر بخيبة أمل لأنّنا نعلق على المزيد من الانتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا السلوك الدنيء والمخزي يجب أن ينتهي".

وتابعت: "نحث الحكومة على التصرف بسرعة لتمرير تشريع يحمي الأشخاص من إساءة الاستخدام عبر الإنترنت".

وتواصلت شبكة CNN مع تويتر و تيك توك و "Meta"، التي تمتلك إنستغرام وفيسبوك، للتعليق.

في غضون ذلك، تعهد أرسنال بالتضامن مع اللاعب إيفان توني، قائلاً على تويتر: "نقف مع إيفان توني ونعمل مع برينتفورد لتحديد أولئك الذين أرسلوا انتهاكات عنصرية".

وأضاف "الغانرز": "في آرسنال ندين جميع أشكال التمييز ونتخذ نهج عدم التسامح مطلقاً، سنطبق أقوى إجراء ممكن على أيّ شخص يمكننا تحديده يقوم بإرسال رسائل بغيضة".

وقال برينتفورد إن توني تعرّض لانتهاكات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونتيجة لذلك "يواجه الجاني الآن العواقب في المحكمة".