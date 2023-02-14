بـ"طريقة فريدة".. لاعب تركي يجمع التبرعات لضحايا الزلزال في بلاده

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(CNN)-- وجد التركي ميريح ديميرال، مدافع نادي أتالانتا الإيطالي، طريقة فريدة من نوعها لجمع الأموال، من أجل دعم ضحايا الزلزال في بلاده، التي تعرضت له، الاثنين الماضي، وتسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

ونظم اللاعب (24 عاما) مزادا، على موقع Demiral، لبيع مجموعة من قمصان نجوم لعبة كرة القدم، بما في ذلك قمصان: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى القفازات الموقعة لحارس المرمى الإيطالي والفائز بكأس العالم 2006، جيانلويجي بوفون.

وقال ديميرال إن العائدات سيتم التبرع بها لمنظمة "أحباب" التركية غير الحكومية.

وكذلك طرح اللاعب قمصان كيليان مبابي وكيفين دي بروين ونيمار وكريم بنزيما للبيع، إذ نشر صوراً للقمصان، عبر حسابه على تويتر.

وشكر اللاعب التركي عددا من اللاعبين والمديرين التنفيذيين لكرة القدم لمساعدته في الحصول على التذكارات، بما في ذلك زميله الدولي التركي، هاكان تشالهان أوغلو، ولاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلكاي غوندوغان.

وجمع قميص رونالدو الذي وقع عليه مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى الآن أكبر قدر من الأموال، إذ وصل إلى أكثر من 212 ألف دولار، وقال المدافع التركي في تغريدته إنه تحدث مع النجم البرتغالي الذي عبر عن حزنه على الوضع في تركيا.

ولعب ميريح ديميرال 35 مباراة مع منتخب بلاده منذ عام 2018، وسجل خلالها هدفين، فيما شارك في 18 مباراة مع نادي أتالانتا، خلال الموسم الجاري.