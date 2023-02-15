(CNN) -- لا يزال الغاني كريستيان أتسو، لاعب نادي هاتاي سبور التركي، في عداد المفقودين بعد 10 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، حسب ما قال وكيل أعماله لشبكة CNN، الأربعاء.

وقال نانا سيشير، وكيل أعمال كريستيان أتسو، لشبكة CNN في رسالة على "WhatsApp": "ما زلنا نبحث عنه، لقد طلبنا من إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وضع صورته في جميع المستشفيات المحلية والوطنية".

توفي عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا وتركيا، وأصبحت قصص النجاة قليلة ومتباعدة مع استمرار جهود الإنقاذ في كلا البلدين.

وطالب نانا سيشير، الموجود في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا، بمزيد من الموارد والمساعدة في تحديد موقع اللاعب كريستيان أتسو.

وغرّد سيشير: "تسير الأمور ببطء شديد، ونتيجة لذلك يتمّ تأخير العديد من عمليات الإنقاذ وتفقد الأرواح بسبب نقص الموارد المتاحة للعمال، ومن المؤسف أن النادي ليس على الأرض معنا، جنباً إلى جنب، في البحث عن كريستيان".

وأضاف: "نناشد رئيس النادي ورئيس بلدية هاتاي لتوفير موارد إضافية لتسريع جهود الإنقاذ كأولوية".

وفقاً لوكيل أعمال كريستيان أتسو، تمّ تحديد موقع غرفة اللاعب، كما تمّ العثور على زوجين من حذائه لكنهما لم يحددا موقعه بعد بين الأنقاض.

وتابع: "هذا وضع صعب ونحن ممتنون للغاية لجميع فرق الإنقاذ التركية والأجنبية والمدنيين المحليين والمتطوعين، لجهودهم واستجابتهم في إنقاذ الناجين، ومع ذلك، نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الموارد، بما في ذلك المترجم على الأرض".

وقالت سفيرة غانا في تركيا، فرانسيسكا أشيتي أودونتون، لشبكة CNN، إنّها لا تملك أيّ تحديث عن مكان أتسو.

وتواصلت CNN مع نادي هاتاي سبور واتحاد كرة القدم الغاني للتعليق.

في الأسبوع الماضي، كان هناك ارتباك إذ ذكرت التقارير الواردة من تركيا أن أتسو قد تمّ تحديد موقعه وأنه موجود في المستشفى. وكان سيشير قد أخبر CNN في 7 فبراير/ شباط أن لديه "تأكيد رسمي" من نادي هاتاي سبور بأن أتسو "كان في المستشفى وأنه مستقر"، لكن في اليوم التالي، كتب سيشير مُغرّدًا: على عكس التقارير السابقة، أتسو لا يزال في عداد المفقودين".

كان اللاعب الغاني (31 عامًا) قد ارتدى قمصان أندية تشيلسي وفيتيس آرنهم وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.