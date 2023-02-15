دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طمأن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، جماهير فريقه على الرغم من الهزيمة أمام بايرن ميونخ، مُشيرًا إلى أن النادي الفرنسي لديه فرصة حقيقية للتأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وخسر النادي الباريسي من "البافاري" بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 16 في مسابقة التشامبيونزليغ.

وتحدّث مبابي لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة، قائلاً: "بالطبع لا يزال لدينا أمل، إنها مباراة الذهاب فقط، نعرف هذا قبل المباراة والآن نعرف ذلك أكثر"، مُضيفاً: "سنعمل ونحاول لنذهب إلى هناك (ألمانيا) ونحسم التأهل"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "الآن يوجد أسباب للأمل، لأنّنا بدأنا في استعادة كل ما لدينا، في السابق أهلكتنا الإصابات، بينما الهدف الآن هو أن يعتني الجميع بأنفسهم بنسبة 100% من أجل مباراة الإياب، بالفعل لدينا فرصة حقيقية للتأهل".

وكان كيليان مبابي (23 عامًا) قد شارك بديلاً أمام بايرن ميونخ بعد تعافيه من إصابة سابقة، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 57، وقد سجّل هدفين لكن تمّ إلغاؤهما لعدم صحتهما.

ويعتلي مبابي صدارة هدّافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف، هذا الموسم، وبالتساوي مع المصري محمد صلاح.