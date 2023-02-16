دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هزم نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدف دون رد، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وجاء هدف النادي الألماني الوحيد عن طريق اللاعب كريم أديمي، عند الدقيقة 63 من زمن المباراة، بعد مراوغته لمدافع المنافس وانفراده بحارس المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وزاد بوروسيا دورتموند من أوجاع "البلوز"، إذ يعاني الأخير من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، قبل أن يتلقى الهزيمة في مسابقة (تشامبيونزليغ) من أمام النادي الألماني على أرضه وبين جماهيره الغزيرة.

وفي ذات الدور، فاز نادي بنفيكا البرتغالي على كلوب بروج البلجيكي بثنائية، على أرض ملعب "جان برايدال".

وأحرز هدفي النادي البرتغالي كل من: جواو ماريو وديفيد نيريس في الدقيقتين 51 و88، ليضع الفريق قدما في الدور ربع النهائي.