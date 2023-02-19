دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعاد نادي باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات، بعد تغلّبه على نظيره ليل، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في لقائهما على أرض ملعب "بارك دي برانس"، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 24 في الدوري الفرنسي.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة النادي الباريسي لتحقيق النقاط الثلاث، إذ أحرز هدفًا "قاتلاً" في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، من ركلة حرة مباشرة، بعد أن كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي 3/3.

وتذوق نادي باريس سان جيرمان طعم الفوز، بعد أن تعثر في ثلاث مباريات على التوالي، في مختلف المسابقات، إذ خسر من أندية أولمبيك مارسيليا وموناكو وبايرن ميونخ.

وشهدت المباراة تعرض نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، لإصابة في الكاحل بعد تدخل قوي من لاعب المنافس، ليخرج محمولاً على النقّالة، ويتمّ استبداله بزميله هوغو إيكتيكي عند الدقيقة 51.

وكان المهاجم البرازيلي (31 عامًا) قد تمكّن من صناعة الهدف الأول، وتسجيل الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.