دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وفرض "الميرنغي" سيطرته على مجريات اللقاء بين أنصار منافسيه، ليوقف صحوة "الريدز" المؤقتة.

وكان ليفربول قد تقدم بهدفين عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح، قبل أن يقلب ريال مدريد الطاولة ويسجل خماسية على التوالي، قد تناوب على تسجيلها، كل من: فينيسيوس جونيور (ثنائية) وكريم بنزيما (ثنائية) وإيدير ميليتاو.

ويُعد هذا الفوز السادس لـ"الميرنغي" على حساب "الريدز" في آخر 7 مواجهات جمعت الفريقين في مسابقة (تشامبيونزليغ).

وفي ذات الدور، فاز نادي نابولي الإيطالي على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد، على أرض "دوتش بانك بارك".

وسجل فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو هدفي النادي الإيطالي.