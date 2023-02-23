دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه لايبزيغ الألماني، بهدف لمثله، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وأحرز رياض محرز هدف "السيتيسينز"، فيما جاء هدف النادي الألماني عن طريق جوسكو جفارديول.

وبعد هزه لشباك لايبزيغ، وصل المهاجم الجزائري البالغ من العمر 32 عاما إلى الهدف رقم 20 في (تشامبيونزليغ) على مر تاريخ ظهوره في المسابقة.

ويُعد محرز خامس لاعب أفريقي يسجل 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من: المصري محمد صلاح والإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو والسنغالي ساديو ماني، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

في ذات الدور، تغلب نادي إنتر ميلان الإيطالي بشق الأنفس على بورتو البرتغالي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، وسجل روميلو لوكاكو هدف النادي الإيطالي الوحيد.