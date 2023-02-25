دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره الدحيل القطري، مساء الأحد، على أرض استاد الثمامة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا 2022.

كان "الأزرق الهلالي" قد تجاوز فولاد الإيراني بهدف نظيف، ليضرب موعداً مع النادي القطري الّذي بدوره تغلّب على الشباب السعودي بهدفين لواحد.

قبيل القمة الآسيوية، نستعرض فيما يلي أبرز الحقائق والأرقام وفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

المواجهة السابعة

ستكون مباراة الغد هي السابعة بين الفريقين في المسابقة، سبق وأن التقيا معاً في 6 مواجهات.

حقّق الهلال الفوز مرتين مقابل مرة واحدة للدحيل، فيما خيّم التعادل على 3 لقاءات.

الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي

وصل الأزرق الهلالي للدور نصف النهائي للمرة السابعة منذ عام 2002.

يبحث النادي السعودي عن إنجاز تاريخي من خلال التأهل للمشهد الختامي ومن ثمّ تحقيق اللقب للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، إذ ظفر به في نسختي 2019 و2021.

طموح الدحيل

أصبح الدحيل رابع نادي قطري يصل للدور قبل النهائي، بعد كلّ من أم صلال والجيش والسد.

يطمح الدحيل للوصول للمباراة النهائية، كثاني نادي قطري يحقق ذلك بعد السد الّذي توّج باللقب عام 2011.

موسى ماريغا

يُعتبر مهاجم الهلال أحد المتخصصين في هزّ الشباك خلال الأدوار الإقصائية في المسابقة.

سجّل المهاجم المالي 3 أهداف، بمرمى نادي فولاد الإيراني هذا الموسم، وأمام ناديي النصر السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نسخة 2021.

مايكل أولونغا

يُعد مهاجم الدحيل أحد أبرز المهاجمين الذين ظهروا في المسابقة، وقد سجّل 15 هدفاً خلال 13 مباراة.

يمتلك المهاجم الكيني أعلى معدل تسجيل في الآونة الأخيرة، بمعدل هدف كلّ 77 دقيقة.

تصريحات للمدربين

خلال المؤتمر الصحفي الّذي يسبق المواجهة، قال مدرب الدحيل هيرنان كريسبو: "إذا ما أردنا التتويج باللقب يجب علينا أن نفوز على البطل، نعلم أن الهلال هو المرشح للفوز بالبطولة لأنه يمتلك خبرة كبيرة في النهائيات ولديه لاعبون أصحاب مستويات مميزة، ولكن أنا أعلم أيضاً أن لدينا الفرصة للتأهل، سندخل للمباراة من أجل الفوز".

فيما قال مدرب الهلال رامون دياز: "يجب علينا أن نضع كامل ثقتنا وخبرتنا، ونستغل الأوقات الجميلة الّتي نعيشها، ونحقق الفوز في مواجهة الغد، ونتأهل إلى النهائي".