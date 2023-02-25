دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار سيرخيو أغويرو، لاعب منتخب الأرجنتين السابق، الجدل حول مستقبل مواطنه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعتبر أغويرو، الذي اعتزل لعبة كرة القدم بسبب مرض في القلب، صديقًا مقربًا من ميسي، وسبق أن لعبا معاً في صفوف "التانغو" لعدد من السنوات.

ينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي في ختام منافسات موسم 2023/2022، وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني لا يرغب في تجديد عقده.

في حين قالت تقارير أخرى إن نادي برشلونة الإسباني يعمل على استعادة ميسي، الصيف المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه نادي إنتر ميامي الأمريكي لضمّ الفائز بلقب كأس العالم 2022.

وقال أغويرو لشبكة "UOL": "ليونيل ميسي يفكر بجدية في اللعب مع نادي نيولز أولد بويز"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان ميسي قد بدأ مسيرته الكروية في الفئات العمرية لنادي نيولز أولد بويز، قبل انضمامه إلى أكاديمية الفريق الكتالوني.

من جانبه، سارع اللاعب الأرجنتيني السابق ماكسي رودريغيز إلى تهدئة مزاعم أغويرو، قائلاً: "كون هو كون، لا يمكنه الصمت، سنرى"، حسب ما نقله موقع "يورو سبورت".

وتابع: "من الصعب الحديث عن هذا، لأنه بعد ذلك يتمّ إنشاء كرة عملاقة من الشائعات، دعنا ننتظر ونرى ما سيحدث، لن نتقدم على الحقائق".