دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب نادي الهلال السعودي بنتيجة عريضة على منافسه الدحيل القطري، بسباعية نظيفة، في مباراتهما على أرض استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا 2022.

تناوب على تسجيل أهداف "الأزرق الهلالي" أوديون إيغالو (رباعية) وموسى ماريغا (ثنائية) وسالم الدوسري.

فرض النادي السعودي سيطرته على مجريات اللقاء، وصنع العديد من الفرص حتى هزّ الشباك في 7 مناسبات، فيما ظهر النادي القطري مستسلمًا أمام اجتياح منافسه.

يُعد الهلال أول نادٍ يسجّل 5 أهداف في الشوط الأول ضمن الأدوار الإقصائية، بينما حقق الفوز بنتيجة تُعد من أكبر النتائج في المسابقة على مر تاريخها، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وضرب "الأزرق الهلالي" موعدًا مع أوراوا الياباني في المباراة النهائية من التشامبيونزليغ الآسيوي.

وسبق للفريقين أن التقيا معًا في مواجهتين خلال المشهد الختامي، في نسختي 2017 و 2019، وقد خسر الهلال في الأولى وفاز في الثانية.