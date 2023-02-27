دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تجديد عقد المدير الفني ليونيل سكالوني مع المنتخب الوطني حتى عام 2026.

وتوصل الاتحاد الأرجنتيني مع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا إلى اتفاقٍ، يقضي باستمرار الأخير في الإدارة الفنية إلى مابعد بطولة كأس العالم 2026.

كان سكالوني قد أشرف على تدريب رفاق ليونيل ميسي في عام 2018، خلفاً لخورخي سامباولي.

نجح سكالوني في إعادة "التانغو" إلى منصات التتويج، من خلال الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021.

كما أعاد المدرب الأرجنتيني لقب المونديال إلى خزائن منتخب بلاده بعد غياب دام 36 عاماً، عقب الفوز بأكبر بطولات العالم الّتي أقيمت في قطر، على حساب المنتخب الفرنسي.

وشهدت رحلة سكالوني مع "التانغو" تحقيق سلسلة اللاهزيمة لـ 36 مباراة على التوالي، وقد انتهت على يد المنتخب السعودي في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم 2022.